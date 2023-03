Irruzione dei ladri alla Materna Rubati computer e materiale informatico

Ladri alla scuola materna, portati via computer e materiale informatico. Apertura con sorpresa quella di ieri mattina, alla scuola Ulisse, in via Crocioni, tra i quartieri di Brecce Bianche e Passo Varano. Una sorpresa amara visto che nella notte ignoti sono riusciti ad entrare nell’edificio, passando da una porta posteriore, in alluminio, che è stata trovata forzata. I ladri hanno messo mezzo edificio a soqquadro, portando via un bel bottino: un computer fisso, un vecchio modello, un computer portatile del valore di circa 80 euro, una cassa bluetooth, uno stereo portatile a marca Panasonic, di quelli che hanno anche la possibilità di ascoltare le cassette, una stampante del valore di 50 euro più una ciabatta per la presa di corrente e un caricatore per le batterie. Il valore complessivo della refurtiva è stato quantificato in circa 400 euro.

Il furto è stato scoperto ieri mattina, quando l’asilo ha aperto. All’interno è stato trovato tutto in disordine e dopo un giro di perlustrazione sono stati notati tutti gli ammanchi. Dalla scuola sono stati chiamati i carabinieri e una pattuglia della stazione di Brecce Bianche ha raggiunto via Crocioni per formalizzare il furto. La scuola non era assicurata per furti e non c’erano telecamere di sicurezza che possano aiutare i militari a rintracciare in breve tempo i responsabili. L’ipotesi è che il ladro sia più di uno vista la refurtiva portata via. L’asilo si trova in una via prettamente residenziale e di notte il traffico è limitato. Passando dal retro chi ha agito ha avuto tutto il tempo di trattenersi all’interno e scegliere cosa rubare. Dispositivi di poco valore commerciale ma utili all’attività didattica del plesso. Il furto è stato comunicato anche alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Quartieri Nuovi, Angelica Baione, che ieri non ha voluto rilasciare informazioni in merito. ma. ver.