James Tenkorang nuovo attaccante della Vigor Senigallia: debutto contro Fossombrone

James Tenkorang è il nuovo attaccante della Vigor Senigallia. L’uomo della provvidenza verrebbe da dire, visto che andrà a sostituire lo squalificato Denis Pesaresi e nel lungo periodo Federico Alonzi. "L’attaccante arrivato alla corte di mister Aldo Clementi sarà già a disposizione domenica prossima, in occasione di Fossombrone-Vigor Senigallia" fa sapere la società attraverso una nota: musica per le orecchie dei tifosi rossoblu, sempre più in ansia dopo la squalifica del capitano.

Tornando a Tenkorang, si tratta di un centravanti giovane, classe 2000, nato a Novara e di origini ghanesi. "Struttura fisica importante, ama attaccare la profondità e può giocare come centravanti, ma sa essere anche un’ottima punta di supporto - aggiunge il club -. Tenkorang è una vecchia conoscenza del calcio marchigiano, ha già vestito le casacche di Alma Juventus Fano, Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio. San Marino e Livorno sono, tra le altre, alcune delle sue esperienze fuori regione all’interno di una giovane, ma già importante, carriera".

Un’indiscrezione confermata, forse qualcosa in più visto che l’attaccante si era visto negli spogliatoi del "Bianchelli" qualche settimana fa, per fare un saluto all’altro ex Fano Gonzalez. L’attaccante è arrivato, tuttavia il mercato potrebbe regalare altro, magari un centrocampista offensivo, nella speranza di rivedere in forze Gabbianelli il prima possibile.

Al di là del mercato, l’obiettivo è chiudere in bellezza. I buoni propositi in casa Vigor arrivano prima del Natale e dell’avvento del nuovo anno. Sono stati mesi controversi nella spiaggia di velluto: le grandi aspettative maturate nel corso dell’estate si sono via via affievolite, merito anche delle rivali, su tutte la Samb, che sta letteralmente dominando il girone F.

La consapevolezza di non essere ancora pronti per lottare al vertice, ha provocato qualche mugugno tra i tifosi. Clementi e la squadra si sono così ritrovati sotto pressione, gli infortuni poi, assai gravi, hanno fatto il resto. Eppure la Vigor è lì, con i playoff a portata di mano, la possibilità di chiudere il 2024 in bellezza ed un Tenkorang in più.