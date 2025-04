Fabriano, una strada a Rina Arteconi

Le celebrazioni del 25 aprile sono state occasione a Fabriano per intitolare una strada a Rina Arteconi, partigiana fabrianese che con il suo coraggio ha portato messaggi e materiali per i gruppi partigiani ed ha rappresentato un contributo fondamentale per la lotta alla libertà. "Con questa intitolazione vogliamo ricordare tutte le donne fabrianesi, più di 50, che hanno partecipato attivamente alla resistenza, invisibili, ma indispensabili. I nomi delle strade non sono innocui elementi urbani, ma servono alla costruzione della memoria storica collettiva", dicono dalla Commissione pari opportunità locale.

Sempre venerdì scorso i ragazzi del consiglio comunale junior e delle scuole secondarie di primo grado hanno voluto portare la loro voce attraverso letture, riflessioni e parole semplici ma profonde, che hanno sottolineato l’importanza di ricordare chi ha lottato per la libertà e la democrazia: "Siamo qui per dire grazie. A chi ha avuto il coraggio di scegliere da che parte stare".