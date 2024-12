Jesi e Fabriano ci provano. Tutte in cerca di continuità

Quindicesima giornata in serie B Nazionale, tredicesima in serie B Interregionale, con le nostre impegnate tutte domani alle ore 18. Situazione analoga per le due della categoria superiore, la B Nazionale, Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi: sono entrambe in zona play-in, nel Limbo di metà classifica dove un successo può far sognare e un ko può fare preoccupare, tutte e due con 14 punti grazie a 7 vittorie. I coach Andrea Niccolai e Marcello Ghizzinardi cercano risposte: Fabriano infatti, dopo aver battuto in casa Ravenna, gioca in trasferta contro il Sant’Antimo, altra squadra a 14 punti: la Ristopro nelle ultime giornate è costantemente stata bella in casa e brutta fuori, e proprio in Campania, qualche settimana fa, è incappata a Caserta nella peggior prestazione dell’anno, con una sonora sconfitta. La squadra fabrianese deve dimostrare di aver superato il mal di trasferta per imprimere una svolta alla stagione, in un match che è praticamente uno spareggio contro una rivale diretta per i piazzamenti che qualificano ai play-in, cioè quelli tra il settimo e il dodicesimo posto, sempre con un occhio ai play-off (prime sei). Uno spareggio è anche quello che tocca alla General Contractor Jesi che sempre domani alle ore 18 rende visita al Piombino: per un curioso scherzo del destino anche i toscani hanno 14 punti. La versione di Jesi non è a due facce come quella di Fabriano tra casa e trasferta ma anche la General Contractor deve riscattarsi dopo la sconfitta interna della settimana scorsa contro la Luiss Roma, in un match iniziato benissimo con un grande primo quarto e caratterizzato poi da enormi difficoltà offensive e appena 57 punti segnati. Giornata importante dunque per entrambe: i match di Ristopro e General Contractor potranno essere seguiti online dagli abbonati del canale della Lega Pallacanestro LNP Pass.

Scendendo in serie B Interregionale, nella tredicesima giornata gioca ancora domenica alle ore 18, ma in casa, l’unica anconetana presente, la Goldengas Senigallia, ancora alle prese con i gravi infortuni dei fratelli Sablich e di Druda: al PalaPanzini arriva l’Ozzano che fa parte del quartetto di testa con Loreto Pesaro, Recanati e Matelica, e non si tratta certo dell’avversario più agevole date le cortissime rotazioni a disposizione dei senigalliesi. Servirà un’impresa.

Andrea Pongetti