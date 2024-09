Jesi, pensa di affittare un appartamento a Brunico ma perde oltre 2mila euro

Jesi (Ancona), 5 settembre 2024– Altra truffa messa a segno in rete e scoperta dai poliziotti del commissariato: ad essere denunciato stavolta è stato un 24enne bresciano. Dovrà rispondere di truffa aggravata. Il 29 agosto la vittima, una 40enne jesina in sede di querela riferiva che, dovendosi spostare a Brunico per esigenze di lavoro, ha iniziato a cercare nei siti dedicati un appartamento da prendere in affitto. Tra tutti gli annunci ne ha notato uno che pubblicizzava l’affitto di un appartamento a un canone di 670 euro. Tramite l’indirizzo e-mail indicato, ha contattato il locatore dichiarandosi interessata. Ha ricevuto risposta con l’invio del numero di cellulare col quale iniziavano una messaggistica whatsApp, conclusasi con la definizione dell’accordo. A questo punto, la vittima ha ricevuto un link cliccando il quale entrava apparentemente nel sito di booking, ove vi erano le foto dell’appartamento e le recensioni tutte positive. Per la definizione dell’accordo, il locatore chiedeva il pagamento di due mesi di affitto anticipati, una mensilità a titolo di caparra ed altre100 euro a titolo di spese, per un ammontare complessivo di 2.110.00 euro. Effettuato il pagamento a mezzo bonifico nell’iban fornitole, e data assicurazione dell’avvenuto pagamento, si lasciavano con l’intesa di risentirsi nei giorni successivi per la consegna delle chiavi. I tentativi di contatto però sono andate a vuoto e il locatore si è reso irreperibile. Da qui l’amara consapevolezza di essere stata truffata. Gli accertamenti espletati dagli agenti di polizia giudiziaria hanno permesso di risalire all’intestatario dell’iban nel quale era confluita la somma di denaro, un giovane di Brescia 24enne il quale raggiunto dalla polizia del posto, su delega del commissariato è stato denunciata a piede libero per truffa aggravata.