Jesi, piscina e palestra diventano un farmaco: i blister gratis in farmacia

Jesi (Ancona), 6 novembre 2023 – Il nuoto e l’attività in palestra come medicina: in regalo quattro lezioni nelle farmacie. La Team Marche che gestisce le piscine di Jesi, Moie di Maiolati e Osimo, dopo i risultati di uno studio condotto dalla Università di Harvard, che mette in luce come “per ogni ora di esercizio fisico si vive tre ore di più”, in collaborazione con la palestra Body Line, mette a servizio delle persone la possibilità di fare attività fisica a vari livelli, e con finalità adattate alla persona. “Il progetto Ener- vita 34 è una offerta di salute sia fisica sia mentale che Team Marche ha progettato per contrastare l’invecchiamento generale e la solitudine – spiegail presidente di Team Marche Mirko Santoni – e comprende dei programmi di esercizio fisico sia in acqua sia in palestra studiati per contrastare gli effetti dell’invecchiamento e motivare gli anziani ad investire sulla loro salute e sul loro futuro: e ancora di più combattere la solitudine. Le persone sopra i 65 anni avranno a disposizione un numero di riferimento a cui Francesca, figura incaricata e preparata, risponderà e proverà a risolvere ogni problema logistico oltre che fornire ogni informazione utile”. Il prodotto si presenta in una scatola simile ad un medicinale contenente degli ingressi validi per 4 ore di attività: 12 ore di vita in più secondo la Harvard University. “Le scatole sono ritirabili gratuitamente in farmacia – spiega Santoni -. Verranno distribuite gratuitamente dai propri medici di famiglia e da alcune farmacie che hanno aderito alla iniziativa come la Grammercato di Jesi, Falaschi di Moie e la farmacia San Biagio s.n.c. di Osimo. Sarà acquistabile anche nelle piscine di Jesi, Osimo e di Moie di Maiolati e anche alla palestra Body Line a Jesi. “Tutti ormai ritengono che l’esercizio fisico debba essere inserito nel quotidiano non solo per sentirci meglio fisicamente, esteticamente e per essere più sani, ma anche se vogliamo sfruttare al massimo le nostre capacità cognitive e contrastare ansia e depressione evitando quindi di cadere nell’isolamento e nella depressione – spiega ancora Santoni -. L’esercizio fisico è un perfetto alleato nel trattamento degli stati di ansia, oltre che per tutte le tipologie di depressione, mantenendo l’efficacia anche nei casi di chi non reagisce ai trattamenti farmacologici”. In particolare, la ricerca effettuata dalla Duke University nel 1999 ha dimostrato come i pazienti trattati con attività fisica presentino risultati migliori sul lungo termine rispetto ai farmaci. Questa ricerca mette altresì in luce come, nonostante i benefici immediati del movimento su umore e mente, per avere risultati a lungo termine e infine la remissione del disturbo sia necessaria la costanza. “Ovviamente – aggiungono i promotori - l’esercizio fisico non può impedirci di invecchiare e di essere soggetti a disturbi quali ipertensione o diabete, ma può rallentare il processo notevolmente, agendo allo stesso tempo sul sistema cardiovascolare e il sistema metabolico, evitando di creare accumuli di peso e mantenendoci flessibili e mobili. Allenatevi, fate esercizio fisico così vi metterete al riparo da altri disturbi quali l’isolamento e la solitudine. Una buona attività fisica spinge a uscire di casa e socializzare, evitando di perdere il senso del quotidiano”.