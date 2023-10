Jesi sarà protagonista a "Linea Verde" in tv

Anche Jesi protagonista a Linea Verde, la popolare trasmissione di Rai 1 che il 5 novembre prossimo, con inizio alle 12.20, dedicherà l’intera puntata alle Marche e alle sue tradizioni e ricchezze. Registrazioni e interviste sono andate in scena nelle ultime ore a Palazzo Pianetti dove i tre presentatori Peppone, Livio Beshir e Margherita Grambassi hanno presentato le bellezze storiche e artistiche della città. "Poi, con la bella presenza delle ragazze e dei ragazzi del Club scherma Jesi – spiegano dall’amministrazione comunale - intervenuti a sorpresa per salutare la campionessa azzurra, brindisi finale con il Verdicchio dei Castelli di Jesi, di fronte alla ricca tavola imbandita dei migliori prodotti enogastronomici marchigiani". Presente anche lo chef Maz Santoni di Cingoli. Le riprese per Linea Verde sono state effettuate anche nella meravigliosa Galleria degli Stucchi di palazzo Pianetti oltrechè di fronte al suo giardino all’italiana. Una vetrina importante per la città di Federico II e Giovambattista Pergolesi.

sa.fe.