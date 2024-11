JesiAmo attacca. Il Comune: "Illazioni"

"Nuovo logo ’Città a misura’, incarico di comunicazione istituzionale a una società esterna (La content academy) per 50mila euro più Iva e stessa società al lavoro sullo stesso logo già due mesi prima dell’incarico pubblico".

Torna all’attacco JesiAmo che ha presentato al sindaco "un’istanza per avere chiarimenti sul nuovo ‘Citybrand della Città, sulle spese della comunicazione istituzionale, e non solo". "Il 30 luglio all’esito dell’indagine di mercato indetta – rimarcano da JesiAmo - è risultata la miglior candidata per la manifestazione d’interesse ’La Content Academy’ che già il 9 maggio 2024, commentando un post altrui riguardante il city brand della città di Porto (cui l’elaborato finale del nuovo logo di Jesi, peraltro, somiglia moltissimo), affermava ‘di stare già disegnando il nuovo city brand di Jesi’. Intuito? Preveggenza? Spifferi politicamente scorretti?".

Dal Comune replicano: "Si tratta di illazioni. E’ stata realizzata una procedura selettiva a cui sono stati invitati cinque soggetti, nonostante la norma consenta di effettuare un affidamento diretto. Di questi, due hanno formulato proposte e tra di essa ne è stata prescelta una. Che la civica metta, ancora una volta, in dubbio l’operato del Comune e del personale che vi lavora è gravissimo".