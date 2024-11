Jesina, solo un pari

Bicchiere più vuoto che pieno per la Jesina che trova il secondo posto solitario, ma non i tre punti. Il Lunano, un po’ a sorpresa visto che aveva perso le ultime cinque partite in campionato, impone il pareggio ai leoncelli che non vanno oltre lo 0-0 al Carotti fermandosi così a quota due successi consecutivi. La formazione di Omiccioli si allontana dal primo posto dove la Fermignanese allunga con il poker di reti confezionato sabato al Villa San Martino portandosi a più tre dalla Jesina. Non vince neanche il Marina che non va oltre il pareggio contro la Pergolese, in casa, rimanendo comunque in zona playoff, ma è avvicinata da Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina che stanno risalendo forte. Non va oltre il pari la Biagio Nazzaro che nelle due partite interne di fila coglie solo due punti e con lo stesso punteggio (1-1), l’ultimo in rimonta e nel finale contro un Vismara ancora imbattuto come la Jesina. Rialza la testa il Sassoferrato Genga che lascia l’ultimo posto. Il primo successo con mister Gobbi in panchina lo conquista contro un Barbara Monserra che perde da tre turni.

In Prima Categoria, girone B, rimangono in due a comandare (Castelfrettese e Montemarciano) visto il pareggio interno di Fc Osimo. L’Olimpia Marzocca fa la Real espugnando Camerano, un blitz che vale il terzo posto. Scherzetto dell’ex mister Luchetta al Borgo Minonna: il Borghetto espugna il campo jesino. Prima vittoria in campionato anche per il San Biagio. Squillo importante dell’Argignano nel girone C: nello scontro salvezza supera il Portorecanati, mentre si ferma a Camerino la Passatempese, sconfitta.