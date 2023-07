Jimmy Sax per i 30 anni de Le Vaglie

Per iol trentennale de Le Vaglie Stefano Antonucci festeggia con Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo. Una serata a sorpresa quella organizzata dal patron dell’Azienda Santa Barbara per festeggiare i 30 anni del verdicchio Le Vaglie, ma è stata anche l’occasione per raccogliere fondi per lo Iom (istituto oncologico marchigiano) attraverso donazioni volontarie e con la vendita delle iconiche t-shirt in cui è stata riprodotta l’etichetta che caratterizza un’edizione limitata e da collezione de Le Vaglie. Un buffet stellato, sapientemente scelto dallo chef Moreno Cedroni quello che ha accompagnato l’attesa dell’arrivo dell’ospite internazionale che è salito sul palco attorno alle 22,30. Telefonini alla mano per immortalare l’artista di origini francesi dal passato piuttosto oscuro ma dal presente sfavillante: da Miami a Dubai, da Parigi a New Delhi, passando per Capri, Ibizia, Cancun, St Tropez e Monaco fino al concerto di Natale in Vaticano.

Lunedì sera le luci si sono spente e il dehor dell’Azienda Santa Barbara ha fatto da cornice al palco allestito per l’attesa esibizione di uno degli artisti più in voga del momento. Al suo fianco, a ballare al ritmo del sax c’era Stefano Antonucci che ha fortemente voluto l’artista per una serata da ricordare. Il patron ha invitato i presenti ad acquistare le t-shirt, ma anche a divertirsi e soprattutto ad emozionarsi con la musica di Jimmy Sax, accompagnato da un bicchiere di Le Vaglie, il vero protagonista della serata.