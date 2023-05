Katia Bulgarini ospite al Salone del libro

La poetessa e scrittrice Katia Bulgarini, di origine filottranese e trasferita ad Osimo da tanti anni, è stata invitata a partecipare al Salone internazionale del libro a Torino con la sua opera letteraria "Essenza di me". Il libro è scritto in collaborazione con pittori di fama nazionale e internazionale, Lorenzo Chinnici, Loreno Ricci, Nazareno Rocchetti, Angela Cacciamani. A ognuno dei loro quadri la poetessa affianca una poesia. Bulgarini ha già messo in opera l’organizzazione di mostre ed eventi artistici per promuovere l’arte ed il suo libro che è già in vendita nelle migliori librerie e canali media.