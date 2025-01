Kintsugi, oro tra le crepe. Al teatro Moriconi show della Croce Rossa

Donne ferite dalla vita, alcune soccombono, altre utilizzano il dolore come opportunità di crescita. Si chiama ‘Kintsugi – Oro tra le crepe’ lo spettacolo organizzato dalla Croce Rossa di Jesi, con il patrocinio del Comune di Jesi e realizzato dall’associazione Res Humanae di Jesi, in collaborazione con la compagnia La Barcaccia. L’evento è in programma domani, alle 21.15, al teatro Moriconi, e il ricavato servirà a sostenere i progetti della Cri. L’iniziativa si pone come un’occasione di riflessione sulla lotta contro la violenza sulle donne, tema sempre attuale su cui la società civile ha l’obbligo di tenere alta l’attenzione. Saranno raccontate storie di donne ferite dalla vita, ma mai dome. Regia di Eleonora Peroni.