La Bcc di Filottrano:: "Sostenere i giovani, investimento sicuro"

Sostenere i nostri giovani è un investimento sicuro, dice la Bcc di Filottrano non ha mai smesso di farlo con iniziative e prodotti volti a dare fiducia alle nuove generazioni. Da anni all’interno dell’istituto una delle voci più ascoltate è quella del Gruppo Giovani soci. Il comitato ha promosso incontri di educazione finanziaria, giornate di sostenibilità ambientale e anche semplici momenti aggregativi, ma soprattutto ha divulgato tra i propri coetanei il modello cooperativo e i principi che lo animano. Nei giorni scorsi il gruppo, alla presenza dei vertici della Bcc di Filottrano, si è ritrovato ad Appignano a Villa Verdefiore, per il rinnovo delle cariche sociali e per programmare gli impegni futuri. Con i giovani soci la Bcc vuole proporsi come palestra di azione e di coinvolgimento, creando occasioni in cui possano fare esperienza e pratica di cittadinanza attiva.