La comicità di Giorgio Montanini al teatro Cortesi con "Fall"

Il ciclone Giorgio Montanini questa sera (ore 21.30) si abbatte sul Teatro Cortesi di Sirolo. Il popolare stand up comedian marchigiano propone il suo nuovo spettacolo ‘Fall’, ennesima occasione per applaudire la vis comica di Montanini, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Come si legge nella presentazione dello spettacolo, ‘il crollo delle ideologie è stato accolto con esultanza, il mondo si sarebbe liberato degli estremismi e delle polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale. Un mondo caratterizzato dall’equilibrio delle differenze e la consacrazione della via di mezzo come strada maestra da percorrere. O che prende il posto del bianco e del nero. Il politicamente corretto come balsamo medicamentoso per tutte le ingiustizie. La battaglia per i diritti civili e l’assassinio dei diritti sociali come frontiera da attraversare per andare incontro al progresso’.

Ma c’è un comico, Giorgio Montanin appunto, che ‘viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte della società. Ma cosa accade quando la gente è immobile al centro? Religione e assenza di spiritualità, libertà d’espressione e repressione delle parole, piattaforme nozionistiche e agonia culturale, la guerra’. ‘Fall fa cadere ogni certezza, fall è l’autunno che ti spoglia delle convinzioni’ Fall è la risata che vi seppellirà prima del letargo invernale’. Dopo il successo di ‘C’è sempre qualcosa da bere’, Montanini torna a teatro con un nuovo esilarante monologo. I temi affrontati sono i classici della satira: religione, politica, attualità. Con lui si ride di ciò che disturba, su ciò che più ci fa male.