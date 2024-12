La Compagnia Mattioli e "Gli omini rossi e Babbo Natale"

Un divertente spettacolo dedicato al Natale, fatto di oggetti, musiche coinvolgenti e gag comiche, ideali per un pubblico di famiglie con bambini dai 3 agli 8 anni.

E’ la proposta della stagione curata dal Teatro del Canguro di Ancona, che oggi pomeriggio (ore 18) al Teatro Sperimentale ospita la Compagnia Mattioli, che porta in scena ‘Gli omini rossi e Babbo Natale’, liberamente ispirato a ‘Gli uomini rossi’ di Pef.

L’adattamento del testo e la regia dello spettacolo sono firmati da Monica Mattioli, mentre gli interpreti sono Alice Bossi e Roberto Boer. E’ la storia di Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante la quale cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo palcoscenico si ricostruirà il paesaggio innevato dove si svolge la vita degli Omini rossi. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e i piccoli Omini rossi? Olga sarà in grado di ricostruire la storia di un paese dove tutto è gelo e neve, un paese di laghi, boschi, colline chiusi nella morsa del gelo invernale dove vivevano i piccoli, rossi e divertenti personaggi? Sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale? E’ quello che spereranno tutti i piccoli spettatori.

La Compagnia Teatrale Mattioli, molto nota a livello nazionale, realizza numerosi laboratori per bambini delle scuole materne, elementari e medie inferiori, per i giovani delle scuole medie superiori e per gli insegnanti.