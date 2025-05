Ultima giornata decisiva per Osimo e Bologna nella stagione regolare di B maschile e B1 femminile

Ultima giornata della stagione regolare in B maschile e B1 femminile. Nei primi la capolista Osimo non può sbagliare l’ultimo match ball, in casa, contro la già retrocessa Riccione per blindare definitivamente il primo posto.

B maschile (girone E), 25esima giornata. Forlì-San Severino Marche 3-0, Riccione-Macerata 0-3, San Marino-Rubicone 3-0, Falconara-Bellaria Igea 3-0, Montorio-Osimo 3-1, Sir Umbria-Castelferretti 3-1, Bottega-Loreto 3-2. Classifica: Osimo 62; Rubicone 61; Sir Umbria 49; Loreto e Macerata 48; Castelferretti 47; San Marino 45; Forlì 40; Bottega e San Severino Marche 29; Montorio e Falconara 23; Riccione 16; Bellaria Igea 5. 10/5/25 (ore 17:30): San Severino Marche-Falconara, Loreto-Forlì, Castelferretti-San Marino, Montorio-Bellaria Igea, Rubicone-Sir Umbria, Macerata-Bottega, Osimo-Riccione.

B1 femminile (girone C), 25esima giornata. Teramo-Jesi 3-2, Bologna-Riccione 3-1, Clementina-Forlì 1-3, Imoco-Aduna 0-3, Ravenna-Eagles Mestrino 3-1, Cesena-Arena 3-0, Vicenza-Giorgione 2-3. Classifica: Bologna 58; Riccione 54; Vicenza e Cesena 52; Ravenna 43; Aduna 42; Jesi 40; Imoco e Giorgione 38; Arena e Forlì 32; Clementina ed Eagles 17; Teramo 10. Prossimo turno. 10/5/25 (ore 17:30): Jesi-Imoco San Vendemiano, Giorgione-Teramo, Arena Castel D’Azzano-Clementina, Aduna Padova-Ravenna, Forlì-Cesena, Riccione-Vicenza, Eagles Mestrino-Bologna.