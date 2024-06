"La corsa disperata di quei bagnini"

"Eravamo tutti qui in spiaggia per trascorrere una bella giornata al mare. Ad un tratto abbiamo visto i bagnini correre verso il pontile. Abbiamo capito subito che stava succedendo qualcosa di grave". Il dottor Ascanio Martino, per tanti anni primario all’ospedale materno-infantile Salesi, direttore della struttura pediatrica, è stato testimone ieri mattina della tragedia sulla spiaggia di Falconara. "I bagnini sono stati rapidi a recuperare il corpo del ragazzino. Dalla spiaggia lo carcevano ma non riuscivano a trovarlo. Poi è arrivato il team medico in servizio sulla spiaggia che è intervenuto per le prime manovre rianimatorie. Nel frattempo è arrivata anche l’eliambulanza che ha calato i rianimatori con un verricello. Purtroppo – dice il medico – non c’è stato niente da fare. Il corpo di quel povero ragazzino è coperto dal lenzuolo sul pontile". In spiaggia si era riunita una folla di curiosi. Tutti choccati da quanto accaduto.