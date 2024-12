La festa di Capodanno. Sul palco anche dj Marchi con le sue hit internazionali

È indubbiamente uno dei dj producer più richiesti nelle discoteche delle location turistiche italiane. Ma anche europee: suona nei locali di Francia, Spagna, Australia e Mykonos, dove nelle estati 2009 e 2010 ha fatto ballare il Paradise, uno dei simboli del clubbing mondiale. Presto, invece, suonerà all’ombra della Mater Amabilis del Trubbiani.

È Cristian Marchi, l’artista di fama internazionale scelto dal Comune per traghettare Ancona dal 2024 al 2025. Sarà lui ad animare il Capodanno in piazza Pertini, dopo l’annuncio ufficiale di ieri dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. Un colpo da novanta, vista la portata di un ospite che proporrà le sue hit più iconiche, come ‘Love, Sex, American Express’ e ‘We are perfect’, dalla mezzanotte alle 2.

A stretto giro dovrebbe essere promossa una conferenza per annunciare il programma dettagliato del Veglione. Un Veglione che "l’Ancona che brinda" vivrà in compagnia di un big della musica, il cantautore e chitarrista romano Alex Britti, il cui concerto è previsto nella pancia della festa. Cui si aggiungerà, dopo il brindisi e il countdown, Marchi. Anche quella sera saranno previste delle navette per il centro e sarà favorito l’utilizzo dei parcheggi scambiatori, in modo da non congestionare il traffico. Proprio sui parcheggi, a Palazzo del Popolo – dopo le richieste di prevedere la chiusura del park Stamira per ragioni di ordine pubblico – si starebbero studiando soluzioni per cristallizzare la situazione, niente entrate e uscite di auto durante lo show, ma soltanto prima e dopo e ad orari prestabiliti.

Sugli ospiti, invece, arriveranno altre sorprese? Mai dire mai. Quel che è certo, ormai, è un programma pressoché definito. L’opening della serata del 31 dicembre sarà affidato al dj set di Corrado Cori. Con una piazza già calda, sarà poi il turno – alle 22.45 – di Britti e le sue canzoni che, a queste latitudini, hanno già fatto cantare tutti. Per arrivare alle 24, quando salirà sul palco il dj Marchi per sfornare i suoi brani celebri e far ballare tutti con suoni e note inconfondibili. Anche il Comune, sui social, ha già invitato anconetani e non: "Siete pronti a ballare, cantare e brindare? Ci vediamo sotto il palco di piazza Pertini".

Giacomo Giampieri