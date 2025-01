La Form rende omaggio a Nino Rota e inaugura la ‘nuova’ Aula Magna

Un evento musicale doppiamente importante stasera (ore 20.30) ad Ancona. Oltre al valore strettamente artistico il concerto - omaggio a Nino Rota inserito nella stagione della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana, è significativo perché inaugura la ‘nuova’ Aula Magna d’Ateneo ‘Guido Bossi’ a Monte Dago, sottoposta a interventi di riqualificazione vari, compresi quelli relativi al miglioramento dell’acustica.

Il pubblico potrà quindi ascoltare al meglio il programma dedicato al grande compositore, famoso a livello popolare per le colonne sonore di tanti capolavori del cinema, a partire da quelli di Federico Fellini (da ‘La strada’ a ‘La dolce vita’), oltre che di Visconti (‘Il gattopardo’), Coppola (‘Il padrino’) e tanti altri.

Ma il concerto, che avrà come protagonisti l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Roberto Molinelli ed Enzo Turriziani, trombone solista dei Wiener Philharmoniker, farà scoprire a molti alcuni brani non scritti per il cinema: il Concerto per archi del 1964, opera che nella sua armonia sembra quasi suggerire personaggi e immagini del grande schermo; il Concerto per trombone e orchestra che Rota compose nel 1966, dedicandolo a Bruno Ferrari, brano considerato uno dei concerti per trombone più importanti del repertorio classico; infine ‘Ecos de Tierra Latina’, opera per trombone e orchestra che sarà eseguita in prima assoluta, essendo una commissione della Form allo stesso Molinelli.