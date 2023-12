La Giulietta di Enrico Mattei nel club auto storiche di Ancona

La Giulietta di Enrico Mattei, usata la mattina della sua morte, è diventata parte del club ´AutoMoto Storiche´ di Ancona. L’ex deputato era legatissimo alla sua auto, che diventa quindi ´storica´ a tutti gli effetti. "Quello che sta per concludersi è stato un anno particolarmente impegnativo – per Franco Casamassima, presidente del club – Il 2023 ci ha visto alle prese con tante manifestazioni a cominciare dal congresso dedicato alla Porsche 911 che proprio nel 2023 ha festeggiato 60 anni. Tra i tanti eventi, quello di Mattei: "Il nostro club ha certificato come auto storica la Giulietta che gli eredi hanno voluto restaurare e recuperare. La vettura è stata esposta alla fiera delle auto storiche di Bologna e ha visto la presenza di Alberto Scuro, presidente nazionale dell’Asi. A primavera, avremo un evento a Genga. Stiamo organizzando un convegno dedicato a Giotto Bizzarrini, ideatore della Ferrari Gto, macchine le cui quotazioni superano i 30 milioni di euro visti i pochi esemplari rimasti al mondo. I nostri equipaggi andranno in Albania e a Corfù".