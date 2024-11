La lite tra due ragazzine finisce a bottigliate: arrivano i carabinieri

Lite tra due ragazze degenera e finisce a bottigliate. È successo ieri, nel tardo pomeriggio, in via Montebello, dietro piazza Pertini. A pochi passi dal cinema Goldoni c’è un ritrovo di giovanissimi che trascorrono lì gran parte dei pomeriggio. Attorno alle 19 il clima si è fatto rovente. Urla, insulti e poi il frangersi dei vetri in faccia a una delle due litiganti, entrambi minorenni. La giovane ferita ha iniziato a perdere sangue. Poi avrebbe preso per i capelli l’altra tirando forte al punto di staccarle alcune ciocche dal cuoio capelluto. Una brutta scena tra ragazzine. Per cercare di dividere le due giovani, quella ferita al volto avrebbe tra 13 e i 14 anni, l’altra più di 14 anni, sono intervenuti gli amici e in pochi secondi è scoppiata una baraonda. Spinte, calci hanno fatto pensare a una rissa ma è stato solo il tentativo dei ragazzi presenti di evitare che si facessero ulteriormente male. Il parapiglia ha preoccupato i passanti tanto da chiamare il 112 e chiedere l’intervento dei carabinieri. La giovane che ha preso la bottigliata in faccia aveva diversi tagli e perdeva sangue. L’altra aveva delle ferite al capo. Entrambe erano ancora molto agitate. Per soccorrere le due ragazzine, italiane di seconda generazione (sarebbero di origine nordafricana), è stato chiamato il 118 che ha mandato sul posto la Croce Gialla. Le due minorenni sono state medicate poi solo quella ferita al volto è stata portata in pronto soccorso. I carabinieri hanno rintracciato i genitori di entrambe, vista la minore era, li hanno chiamati a raggiungere le proprie figlie. Le ragazzine sono state identificate e per la più grande, quella che ha colpito l’altra con una bottiglia, è scattata la denuncia per lesioni aggravate. I carabinieri hanno dovuto informare anche la Procura dei minori. Fino a ieri sera erano ignoti i motivi del litigio ma ci sarebbero cose di poco conto. Non è escluso che siano stati consumati anche alcolici. Le indagini sono in corso.

Marina Verdenelli