La nuova ciclabile prende forma

"Prende forma la nuova pista ciclabile tra Porta Valle e piazzale San Savino. L’intervento, partito lo scorso agosto terminerà a febbraio". Così dalla giunta Fiordelmondo spiegano l’investimento di 370 mila euro finanziato con i fondi del Pnrr. "È stata già realizzata una parte della pista ciclabile che collegherà il Torrione di Mezzogiorno al campo Boario, in un percorso che costeggerà le mura medievali, per poi attraversa l’area di Porta Valle e di Piazzale San Savino in piena sicurezza, anche con attraversamenti rialzati in prossimità di Via Setificio e Via della Granita – aggiungono -. Un intervento che interessa una superficie complessiva di quasi 14mila metri quadrati e che si pone l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’area pienamente funzionale, ordinata e dove gli spazi urbani vengono adeguatamente valorizzati, tenendo conto delle tante realtà presenti, a partire dalle scuole e dal piazzale destinato al trasporto pubblico locale. Parallelamente sono partiti i lavori al parco del Granita che prevedono la riqualificazione dell’area verde con la piantumazione di assenze arboree, l’installazione di giochi per bambini, la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile, la previsione di orti urbani e didattici, una nuova illuminazione laddove è assente".