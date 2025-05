La piazza del Comune si farà l’anno prossimo

A Fabriano la Giunta comunale ha deliberato che i lavori di riqualificazione di piazza del Comune, il cui inizio era inizialmente previsto per il mese di giugno, saranno posticipati al 2026. Un primo slittamento al mese di luglio era stato deciso per consentire al Palio di San Giovanni Battista di svolgersi nei luoghi storici abituali, evitando modifiche che avrebbero inciso sull’organizzazione dell’evento. Poi il cambio di idea.

Considerato che il decreto di finanziamento definitivo, propedeutico all’avvio della gara di appalto, non è stato emanato e che dalla sua emanazione decorrono indicativamente 90-120 giorni per l’avvio dei lavori, presumibilmente i lavori potrebbero avere inizio in autunno. Dato che la situazione delle attività economiche e commerciali attraversa un momento di difficoltà che implica una maggiore attenzione alla programmazione e ai risvolti che ogni decisione può assumere, per consentire agli operatori di programmare un calendario di eventi natalizi che abbia la splendida piazza del Comune come fulcro e centro di attrazione, la Giunta ha deliberato che i lavori di riqualificazione non avranno inizio prima del 2026, intendendo in questo modo dare alle attività economiche una forma di sostegno che possa garantire che la loro attività nel periodo commercialmente più significato dell’anno, possa giovarsi della cornice di una delle piazze più belle d’Italia.

Sono ripresi i lavori previsti nell’ambito del piano asfaltature 2024-2025, dopo gli interventi realizzati durante l’autunno. La ditta incaricata ha potuto riavviare le attività in presenza di condizioni meteorologiche idonee a consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza e nel rispetto degli standard tecnici. Il valore complessivo degli interventi ammonta a circa 700mila euro.