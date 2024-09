La Pinacoteca resta un rebus. In tre a rischio disoccupazione

I tre lavoratori della Pinacoteca, assunti il 24 luglio con contratto interinale, sono di nuovo a rischio disoccupazione. Il contratto scadrà domani, ma non è stato ancora rinnovato. La vicenda risale al maggio scorso, quando era scaduto il contratto comunale della Cooperativa Le macchine celibi per cui lavoravano in otto, gestendo i musei civici. Rimasti disoccupati da giugno, due hanno trovato lavoro nella Cooperativa Opera con un contratto di poche ore per gestire il punto informazioni turistiche di piazza Roma; tre hanno trovato occupazione in Pinacoteca, assunti dall’agenzia di Jesi During per conto di Ancona Servizi; gli altri sono rimasti senza sapere quale sarà il loro destino.

L’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, a giugno, aveva annunciato la pubblicazione per settembre-ottobre di un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori necessari per tenere aperta la Pinacoteca civica, dal 14 febbraio 2025, quando riaprirà nelle sede di via Pizzecolli. Finora del bando non si è saputo nulla, in compenso è certo che da martedì, se non arriverà una chiamata all’ultimo momento, i tre lavoratori assunti per la guardiania della Pinacoteca resteranno di nuovo disoccupati. Peraltro, rispetto alle mansioni che avevano quando lavoravano per Le macchine celebri, dal 24 luglio i tre operatori culturali si sono ritrovati a occuparsi soltanto dell’apertura e della chiusura dello spazio espositivo alla Mole Vanvitelliana, mentre prima curavano anche la comunicazione, la didattica e le attività promozionali. Questi compiti avrebbero dovuto essere svolti dal personale comunale, ma in due mesi nella pagina Facebook sono stati pubblicati appena 5 post e non è ancora stato comunicato cosa succederà da martedì 1° ottobre. La Pinacoteca resterà chiusa per il G7 Salute?