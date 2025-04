La regista Scarano e l’attore Tuci in sala per il film "La vita da grandi"

Ancora un’appuntamento da non perdere al Cinema Gabbiano di Senigallia dove oggi la regista Greta Scarano e l’attore Yuri Tuci presenteranno il film ‘La vita da grandi’. Due le proiezioni previste: alle ore 18.30, con i due protagonisti che presenteranno il film prima della proiezione, e alle ore 21.15, con il dibattito che seguirà il termine della proiezione. Liberamente ispirato alla vicenda dei fratelli Damiano e Margherita Tercon e dal libro che racconta la loro storia (‘Mia sorella mi rompe le balle’) ‘La vita da grandi’ è il primo lungometraggio diretto da Greta Scarano. Irene (Matilda De Angelis) sta per comprare un appartamento a Roma con il suo compagno, ma viene richiamata nella sua città natale, Rimini, per occuparsi del fratello maggiore Omar (Yuri Tuci). Sua madre deve partire per fare delle analisi mediche, suo padre l’accompagnerà e occorre prendersi cura di un fratello autistico che ha sogni ambiziosi. Per realizzarli la sorella prova a fargli un "corso intensivo per diventare adulti".

E’ una commedia riuscita e coinvolgente che si muove con grazia su un tema delicato, tra colpi di ironia e sguardi attenti, rispettosi. Un film arioso che conquista per profondità e insieme leggerezza. Capace di farci ridere, commuovere, pensare ‘La vita da grandi’ è da vedere. Nessuna retorica, nessun sentimentalismo a buon mercato, nessun luogo comune o facili scorciatoie. Sorride, fa sorridere e che, come scritto nella locandina rende più felici. Per davvero. E’ la stessa regista a dire che ‘il film è un viaggio all’interno di una famiglia con delle dinamiche che mi interessano molto. Da tempo cercavo un progetto per la mia prima regia e questa è una storia che volevo vedere come spettatrice. Un film sull’autismo, ma che va oltre l’autismo’. Biglietti acquistabili in cassa o sui siti www.cinemagabbiano.it e www.masetticinema.it.