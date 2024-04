La Spiaggia di velluto al Vinitaly: successo per le novità nel bicchiere

La spiaggia di velluto protagonista al Vinitaly. L’assessore al turismo Simona Romagnoli e l’assessore all’Ambiente e al Porto Elena Campagnolo hanno partecipato domenica al salone internazionale del Vino e dei Distillati a Verona, un’altra vetrina importante per la nostra città. Un appuntamento importante dove la città di Senigallia ed il suo hinterland sono state ancora una volta protagoniste: ad emergere sono stati i vignaioli locali che, oltre ad aver ricevuto il salute e il sostegno dell’Amministrazione comunale, si sono evidenziati per le loro produzioni che hanno ormai raggiunto il panorama internazionale.

Vini meno alcolici è il trend del 2024 e Senigallia si è fatta trovare pronta con la produzione dell’Azienda Santa Barbara, rappresentata al salone internazionale del Vino dal patron Stefano Antonucci: "Un enorme grazie al celebre enologo Riccardo Cotarella, per aver selezionato la nostra cantina per la degustazione ‘I Grandi Vitigni Autoctoni Italiani’ a Vinitaly 2024 – ha spiegato Antonucci -. È stata un’esperienza indimenticabile che ha messo in luce il duro lavoro e la dedizione del nostro team. Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro verdicchio ’Tardivo ma non tardo’ abbia catturato l’attenzione e ricevuto il tuo apprezzamento. Grazie, Riccardo, per aver riconosciuto la nostra autenticità e qualità".

Non solo cibo, ma anche buon vino per quella che è una città sempre più Gourmet, dove brillano le Cinque Stelle Michelin, Tre del Ristorante Uliassi e Due del Ristorante La Madonnina del Pescatore. Cibo e vino sono ormai un’eccellenza del territorio a dimostrarlo è stata anche la presenza del programma condotto da Alessandro Borghese ‘Quattro Ristoranti’, che ha fatto tappa la scorsa settimana sulla spiaggia di velluto: la puntata sarà trasmessa in autunno.