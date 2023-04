La spiaggia di velluto Così Senigallia torna ad assaporare l’estate Mancano gli stranieri

di Giulia Mancinelli

Buona la prima, si potrebbe dire, per la spiaggia di velluto. Il lungo ponte di Pasqua da sempre rappresenta il banco di prova per l’avvio della stagione turistica. Sul lungomare baretti e ristoranti hanno ormai riaperto i battenti (anche alcuni optano ancora per la settimana corta) e gli alberghi che hanno deciso di dare il via alla stagione hanno già parecchio lavoro. Nonostante le previsioni meteo non fossero incoraggianti e nonostante il clima ancora poco primaverile, i primi turisti sul velluto sono arrivati. E se i 20 alberghi che hanno aperto hanno già diverse camere occupate, nei ristoranti si registra il tutto esaurito.

A trainare l’arrivo dei primi turisti è una delle manifestazione sportive ormai consolidate, il torneo di calcio dei settori giovanili delle squadre provenienti da varie parti d’Italia che si sono dati appuntamento a Senigallia per una tre giorni no stop. All’appello mancano però i turisti stranieri, ma per loro, dicono gli esperti, c’è tempo. "Le partenze di Pasqua purtroppo sono sempre influenzate dalle previsioni meteo che inizialmente non aiutavano, poi in questi ultimi giorni anche il tempo sembra assisterci -afferma il presidente di Federalberghi Marco Manfredi- per il lungo ponte pasquale a Senigallia ci sarà un buon movimento. Il torneo di calcio che si disputerà allo stadio Bianchelli ha riempito diversi alberghi. In tutto sono 20 le strutture ricettive che hanno aperto per queste festività e oltre alle prenotazioni legate all’evento sportivo hanno anche alcuni gruppi e qualche famiglia. Complessivamente direi un buona prospettiva".

Al momento le presenze sono praticamente tutte made in Italy ma per l’arrivo dei turisti d’oltralpe c’è tempo. "Per pochi giorni gli stranieri non si spostano -aggiunge Manfredi- ma ci aspettiamo buoni numeri più avanti. Bisogna continuare a lavorare sulle nuove rotte aeree su Ancona che sono strategiche e consolidare quelle avviate. Anche i voli interni come quelli su Milano, Roma e Napoli, sono utili come ponte per gli arrivi dall’estero. Certamente bisogna continuare a lavorare". A fregarsi le mani sono anche i gestori di baretti e ristoranti che per il lungo week end pasquale stanno registrando il tutto esaurito. "C’è molto movimento per il fine settimana e Pasquetta -conferma Francesca Pretini, neo segretaria di Confartigianato- si va verso il sold-out e vari ristoranti hanno dovuto ricorrere ad assunzioni extra proprio per questo periodo. Direi che siamo soddisfatti e che la stagione inizia bene. Abbiamo cercato di creare occasioni di attrazione in città con iniziative come Un Foro Per Pasqua, la mostra mercato di prodotti tipici e artigianali che prosegue fino a lunedì sera, mentre il prossimo fine settimana in piazza Garibaldi ci sarà Bici Expo, un evento aperto a tutti gli amanti della bicicletta, sia adulti che ragazzi e bambini, dedicato al professionista, al dilettante e all’amatore".