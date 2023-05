La storica gelateria "Del Conero" si rifà il look: nuovo arredamento

La gelateria più storica di Sirolo, la "Del Conero" di Bezzeccheri nata nel 1957 a piazzale Marino in centro storico, rinnova il look con un arredamento elegante e moderno. Marzio Bezzeccheri, con la moglie Morena Zazzarini e le figlie Silvia e Alice, produce da decenni uno dei migliori gelati della Riviera del Conero dai gusti classico come la famosa zuppa inglese e il pistacchio ciuri ciuri o moderni, creato proprio per la stagione estiva 2023. La gelateria Del Conero fornisce anche servizio bar e piccola ristorazione tutto l’anno.

"Sono particolarmente felice – dichiara il sindaco Filippo Moschella – di aver inaugurato il locale perché è la dimostrazione oggettiva che le conduzioni familiari unite alla professionalità nel settore turistico creano le imprese più resilienti e durature nel tempo".