La The Begin si arrende alla prima della classe soltanto al tie-break: buon punto

THE BEGIN VOLLEY: Kisiel 19, Giorgini (L), Larizza 1, Giombini (L), Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 10, Ferrini 17, Sacco 7, Santini, Umek 16. All. Della Lunga

PERSONAL TIME SAN DONA’: Baciocco 21, Rocca, De Faveri, Bellese, Giannotti 23, Bellucci 4, Lazzarini, Fusaro 6, Zanatta, Iannelli (L), Tuccelli, Brucini 8, Cunial 3, Mellano 12. All. Moretti.

Arbitri: Peccia e Proietti.

Parziali: 20-25, 25-21, 19-25, 25-17, 6-15

Niente da fare per la The Begin Ancona che però strappa un punto alla prima della classe. Dorici reattivi e desiderosi di fare il meglio, pronti ad accaparrarsi il secondo e il quarto set, poi forse scarichi nel decisivo tie-break. Un punto rubato alla capolista resta un punto d’oro. San Donà parte forte mettendo i dorici sotto pressione con la battuta. Nel secondo set capitan Ferrini prende per mano i suoi e suona la carica, decisivi nel finale Umek e il muro su Giannotti. Nel terzo set è ancora la battuta veneta a mettere in difficoltà Ferrini e compagni, che nel quarto set, grazie a un ispirato Umek e a Sacco attento a muro si porta subito in vantaggio. Larizza fa girare la squadra e manda in crisi il muro del San Donà. Nel quinto set il pubblico spinge la The Begin ma l’opposto Giannotti sale in cattedra e un buon turno in battuta di Mellano condanna i dorici al ko.