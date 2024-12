La The Begin torna al lavoro. Obiettivo evitare i playoff

Pausa natalizia conclusa per la The Begin Volley Ancona, che ha chiuso l’anno con una netta sconfitta, sul taraflex di San Giustino, e che tornerà in campo domenica 12 gennaio alle 18 al PalaPrometeo Estra contro il San Donà di Piave. La classifica con cui la squadra di Dore Della Lunga è arrivata alla sosta natalizia è piuttosto deficitaria: i dorici sono penultimi in classifica, dietro solo il Brugherio ancora a quota 2, poi i ragazzi di Della Lunga a 10 punti, più avanti Savigliano a quota 13 e San Giustino a 14, forte anche del successo di domenica scorsa.

Il meccanismo che potrebbe coinvolgere i dorici nella lotta per la salvezza, dopo la stagione regolare, prevede che le ultime tre squadre del girone blu e le ultime due del girone bianco, quello dei dorici, prendano parte a un playout all’italiana con partite di andata e ritorno, dal quale usciranno tre retrocessioni. Per evitare i playout, dunque, la The Begin Ancona deve mettersi alle spalle almeno due formazioni, non basta il Brugherio. San Donà, prossima avversaria, è prima in classifica davanti a Mantova, seguono Belluno e Acqui Terme: subito una partita difficilissima, quella che i dorici dovranno affrontare al rientro dalla sosta.

Nel girone di ritorno, però, la The Begin avrà almeno il vantaggio di giocare in casa contro il Savigliano, ma è chiaro che i dorici non potranno fare solo la corsa sui piemontesi sperando di rimanere almeno invariato il distacco fino al prossimo 16 febbraio. Servono risultati utili al più presto, insomma, ma le prossime due partite, prima con San Donà e poi con Mantova, sembrano ostacoli insormontabili, almeno sulla carta. Servirà qualche exploit, qualche successo inatteso, o qualche punto strappato al tie-break: servirà la migliore The Begin, insomma, che riprenderà ad allenarsi oggi.

g. p.