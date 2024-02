La Vigor acciuffa L’Aquila. Va a segno ancora Tomba

1

VIGOR SENIGALLIA

: Michielin, Bellardinelli, Giuliodori (1’ st Mandrelli), Costa Ferreira (38’ st Piscitella), Del Pinto (27’ st Angiulli), Banegas, Alessandretti, Mengani (18’ st Orsi), Origlio, Brunetti, Persiani (18’ st Marcheggiani). All. Cappellacci

VIGOR SENIGALLIA: Barzanti, Mancini (4’ pt Marini), Bucari (8’ st Baldini), Magi Galluzzi, Gambini, Tomba, Kerjota, Romizi (32’ st Pesaresi A.), Pesaresi D. (23’ st Broso), Balleello, Vrioni (7’ st Alessandroni). All. Clementi.

Arbitro: Rossini di Torino.

Reti: 26’ Costa Ferreira, 65’ Tomba.

Note: ammoniti: Persiani, Marini, Mandrelli, Bellardinelli, Baldini, Tomba, Angiulli

La Vigor Senigallia strappa un pareggio al "Gran Sasso d’Italia" di L’Aquila. Riscatta così, in parte, la brutta sconfitta dell’andata e soprattutto conserva il quinto posto.

Un risultato alla fine dei conti giusto, con i rossoblu di Senigallia, concentrati fino alla fine e bravissimi a riacciuffare la formazione abruzzese passata in vantaggio con Costa Ferreira nel corso del primo tempo. Un gol meraviglioso, un tiro da 30 metri che non lascia scampo a Barzanti. Ma la Vigor non molla mai, ormai si sa ed anche stavolta riesce a raggiungere il pareggio. Ci pensa Alessandro Tomba, proprio come una settimana fa contro il Chieti. Anche in questa occasione di testa. Due punti racimolati contro avversarie quotatissime che portano la firma del totem difensivo senigalliese. La squadra di mister Aldo Clementi torna più che felice nella spiaggia di velluto. Felice per la prestazione e per il risultato. Un bilancio più che positivo al termine di questi 90 minuti, a differenza di quanto accaduto domenica scorsa in occasione della gara casalinga contro i teatini, dove la Vigor avrebbe meritato qualcosa in più. Capitan Pesaresi e compagni sono stati bravi a contenere i padroni di casa, meritevoli di aver disputato una prima frazione di altissimo livello. Molto positivi Barzanti e Magi Galluzzi nei minuti finali: il portiere si è messo in luce con un prodigioso intervento, il secondo con un salvataggio sulla linea provvidenziale.

Ora un pizzico di riposo (domenica il campionato si ferma per lasciare spazio come di consueto al torneo di Viareggio) prima di completare il proibitivo tris di sfide, prossima tappa il Campobasso. Un altro appuntamento difficilissimo, ma il tempo per prepararsi e recuperare qualche infortunato c’è. La Vigor Senigallia ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà qualunque avversaria e fino ad ora lo ha dimostrato.