La Vigor fa i conti con gli infortunati

Sarà un’altra settimana di fuoco per la Vigor. Dopo la trasferta di Termoli, i ragazzi di Clementi (foto) saranno impegnati nell’affascinante sfida di Coppa contro la Samb, in programma mercoledì prossimo al Riviera delle Palme. Una partita che non ha bisogno di troppe presentazioni: suggestiva e altrettanto ricca di insidie. Seguirà il ritorno al "Bianchelli" contro la Recanatese. Un periodo di fuoco, ma è opportuno concentrarsi su una partita alla volta.

Per il momento Clementi non deve fare i conti con ulteriori defezioni: gli indisponibili rimangono Alonzi, Tomba e Mori, ma solo dopo la rifinitura di questa mattina si saprà qualcosa in più. Il tecnico si aspetta un atteggiamento propositivo, proprio come quello mostrato domenica scorsa nel derby contro la Civitanovese e qualche passo in avanti sul piano del gioco.

Tra il dire e il fare però c’è il Termoli: dopo alcuni campionati in sofferenza, la compagine molisana si è ben assestata in quarta serie e quest’anno ha già mostrato solidità ed una certa confidenza con il gol. Eppure manca ancora un po’ di continuità, se il poker realizzato contro l’Ancona ha fatto alzare le quotazioni dei giallorossi, la sonora sconfitta rimediata contro il Chieti nell’ultimo turno ha evidenziato alcune lacune che la Vigor cercherà di sfruttare a proprio vantaggio. La squadra di mister Carnevale può contare su elementi affidabili e molto esperti. In attacco spiccano i nomi di Barone e Puntoriere. Entrambi attaccanti, entrambi volti nuovi del girone F, ma non per questo meno efficaci.

Il centravanti napoletano Barone è arrivato in estate dal Gelbison ed ha già mostrato le proprie qualità visto che sono ben 4 le reti segnate sinora. Tanta esperienza in giro per l’Italia anche per Puntoriere, un altro tassello di livello che la Vigor dovrà tenere d’occhio con estrema attenzione.

Oltre ai due attaccanti, il Termoli può contare sull’esperienza di capitan Sicignano e su quella di Galdean, un altro profilo che conosce molto bene la categoria.

Sarà una gara difficile, ma per la Vigor è prioritario fare punti in attesa delle prossime sfide, sulla carta ancor più proibitive.

