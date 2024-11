La Vigor scopre Idaro: "Felice del primo gol"

La Vigor ha molte più soluzioni di quanto si potesse pensare.

Come noto, la gara di Coppa Italia disputata mercoledì scorso al "Riviera delle Palme" ha visto trionfare gli uomini di Aldo Clementi contro la Samb.

Per molti un successo dal peso relativo visto che la Coppa non regala benefici evidenti al di là del prestigio, per altri invece si tratta di un buona vetrina, nonché un’occasione per dare a tutti i componenti della rosa la possibilità di mettersi in mostra. Clementi segue la seconda linea di pensiero ed il risultato positivo, oltreché prestigioso, ha regalato a tutto l’ambiente ancor più entusiasmo.

Il successo contro la Samb non solo ha permesso alla Vigor di approdare ai sedicesimi, ma ha anche fatto fare bella figura a chi è meno abituato a giocare. Tutti si sono fatti trovare pronti, forse la Vigor, spesso al centro di chiacchiere di mercato, così a corto di alternative non è.

Propositivo Fernandez, dopo alcuni passaggi a vuoto nel mese di ottobre, affidabile Pjetri che sta portando avanti il proprio percorso di crescita in una categoria molto più impegnativa rispetto a quelle che ha vissuto da protagonista negli ultimi anni, sorprendente Stecconi. Il centravanti della Juniores non ha tremato in uno stadio così prestigioso. Si è proposto, non ha avuto paura di sbagliare, ha offerto un ottimo assist a Ferrara e tanto altro. Forse è ancora prematuro definirlo il vice Pesaresi, ma le prime indicazioni sono confortanti. A dire il vero Stecconi aveva già mostrato lampi di classe in precampionato, sfoderando alcune ottime prestazioni.

Tra i promossi c’è sicuramente Benjamin Idaro, il centrocampista francese in prestito dal Bologna si sta ambientando sempre più nelle trame tattiche di Aldo Clementi. A San Benedetto ha siglato il gol partita, mentre in campionato ha spesso fornito un aiuto concreto grazie alla sua fisicità… Forse appare ancora un po’ pasticcione in fase di costruzione, ma i margini di miglioramento sono evidenti.

"Sono molto felice di aver trovato il primo gol in maglia Vigor - dice il centrocampista francese -. Sbloccarsi in fase realizzativa è molto importante e sono fiducioso per il prosieguo della mia esperienza in maglia Vigor. A Senigallia mi trovo bene, con i compagni mi sento a mio agio, devo dire che sto vivendo un’esperienza molto positiva. Domani arriva la Recanatese, nonostante le difficoltà viene descritta come una squadra molto preparata, vincere sarebbe importantissimo. Per quanto mi riguarda, sono prontissimo a sacrificarmi per il gruppo, cerco sempre di rispondere presente per il bene della squadra. Spero di poter essere decisivo anche stavolta".

A proposito di Recanatese, domani scenderanno in campo i cosiddetti titolari.

La posta in palio è alta sia per i rossoblu, motivati a portare avanti la striscia di risultati utili, sia per i leopardiani che invece non vedono l’ora di allontanarsi dalle zone rosse della graduatoria.

Titolari o no, Clementi avrà bisogno dell’aiuto di tutti coloro che saranno chiamati in causa. Alla Vigor serve continuità e l’esempio di Idaro può essere una valida fonte di ispirazione per molti altri giovani della rosa.

