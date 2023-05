Ladri alla Uil, fanno solo danni Scappano senza prendere soldi

Incursione alla sede Uil di Falconara, ma i ladri se ne vanno a mani vuote. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Quando gli impiegati sono entrati negli uffici di via Leopardi hanno notato subito la porta forzata e le stanze messe a soqquadro. Con buone probabilità, i malviventi erano convinti di trovare denaro contante, tanto che hanno rovistato ovunque fino ad aprire con le cattive due armadi che contenevano solo vecchie pratiche e altri documenti. A quel punto se ne sono andati. Il personale ha provveduto a segnalare l’accaduto alla Tenenza dei Carabinieri di Falconara. "Non è stato rubato nulla – ha spiegato la segretaria generale Uil Marche, Claudia Mazzucchelli – ma siamo comunque dispiaciuti perché il sindacato è al servizio della gente e quindi danneggiare una sede significa sempre sottrarre risorse alla collettività. Forse chi ha agito ha pensato di trovare un fondo cassa con denaro contante non sapendo che nei nostri uffici non ne lasciamo mai". Inaugurata nel 2019 la sede Uil di via Leopardi ospita il Caf, il patronato Ital, l’associazione degli inquilini Uniat e dei consumatori Adoc. Un analogo blitz, lo scorso anno, era stato compiuto nella sede Uil Fpl di Ancona.