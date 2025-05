Ladri entrano in casa: nonnina li mette in fuga

Un colpo è stato sventato ieri alla Cesanella dove ignoti hanno cercato di introdursi nell’abitazione ma sono stati messi in fuga dalla nonnina che, armata di coraggio, ha tentato di aprire la porta. Pensavano di averla fatta franca bloccando la serranda con la vecchia tecnica del manico di scopa, ma l’anziana, cercando di aprire la porta li ha fatti allontanare prima che riuscisserero a rubare qualcosa.

I malviventi avevano preso di mira un’abitazione di via Canaletto, nel cuore del quartiere Cesanella. Una zona più volte ‘visitata’ dai malviventi come quella di Scapezzano dove nei giorni scorsi, ignoti hanno cercato di introdursi in un casa isolata, ma non avevano fatto i conti con l’arrivo dell’addetta alle pulizia.

Prima di entrare nel giardino per poi raggiungere la porta blindata dell’abitazione, hanno atteso che i proprietari uscissero per andare al lavoro, in modo da poter agire con calma e indisturbati. Ma giovedì, l’addetta alle pulizie è arrivata poco dopo le 8 e, dopo aver aperto il cancello elettronico della villetta, è entrata nel cortile con la sua auto: proprio in quel momento ha notato tre persone scappare dalla parte opposta del giardino e, per allontanarsi velocemente, hanno divelto una parte della recinzione.

Due colpi sventati, ma la notizia è stata subito diffusa sui social per invitare a prestare attenzione. Dopo il furto nell’abitazione di Cesano, che ormai risale ad alcune settimane fa, non si erano verificati altri furti, ma negli ultimi giorni, sembrerebbe che una banda di malviventi è tornata a prendere di mira la spiaggia di velluto. Tra le segnalazioni presenti sui social, anche quella relativa ad un uomo che è stato visto aggirarsi a piedi in diversi quartieri della città con in mano una rosa. Lo stesso che sarebbe stato visto sotto l’androne di alcuni palazzi del Vivere Verde, mentre controllava i campanelli, forse per verificare che negli appartamenti non ci fosse nessuno.