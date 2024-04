Ladri in un’azienda: svaligiano la cassaforte

Colpo notturno con apertura della cassaforte: i ladri si dileguano a bordo di un furgone rubato nel piazzale della stessa azienda dove hanno messo a segno il colpo. E’ accaduto a Scorcelletti, all’azienda che vende materiali dell’edilizia Vibroedil dove i malviventi, nella notte tra giovedì e venerdì, sono entrati in azione negli uffici e nei locali deposito. Una volta infiltratisi nell’attività commerciale i banditi hanno trovato una cassaforte e sono riusciti ad aprirla asportando una decina di migliaia di euro e poi non contenti si sono precipitati verso la zona della ferramenta dove avrebbero asportato numerosi strumenti e materiali caricandoli sul furgone della stessa azienda. Le indagini dei carabinieri sono in corso e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza dell’azienda di Scorcelletti e non solo. I malviventi, probabilmente almeno due, potrebbero avere le ore contate. Il furgone sarebbe stato ritrovato ieri mattina ma senza il denaro e gli oggetti di maggior valore trafugati nella notte.

sa. fe.