Ladri smurano una cassaforte a Ponte Rosso

Ladri ancora in azione, è allarme furti. Sono due i nuovi colpi messi a segno lunedì pomeriggio in zona Ponte Rosso: i malviventi hanno agito indisturbati mentre i proprietari erano fuori casa. La fascia oraria in cui ignoti hanno ripulito due appartamenti è compresa tra le 18 e le 19, si tratta probabilmente di una banda di professionisti che in breve tempo è riuscita a rovistare ovunque e, in una delle due abitazioni, ad impossessarsi del contenuto della cassaforte. Una vera e propria banda che potrebbe aver studiato le abitudini delle famiglie per entrare in azione nel momento più opportuno. Per entrare hanno forzato la porta e una volta all’interno hanno rovistato ovunque alla ricerca di denaro e gioielli. Le vittime hanno segnalato l’accaduto, il bottino è ancora in corso di quantificazione. In uno dei due appartamenti, armati di frullino hanno rimosso la cassaforte e sono scappati con il contenuto. Per rintracciare i responsabili potrebbero essere utili i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze delle abitazioni. Due furti che vanno ad allungare la lista dei numerosi già andati a segno in queste settimane: l’ultimo sabato in via Camposanto Vecchio dove ignoti si sono arrampicati da una grondaia per raggiungere l’appartamento al secondo piano. Una volta su terrazzo hanno forzato la porta finestra e sono entrati. Nelle settimane precedenti erano stati ripuliti diversi appartamenti della zona dell’ex piano regolatore, ma anche a Cesanella e via Verdi. Ladri che hanno colpito anche alcune abitazioni nel vicino comune di Marotta. Nemmeno l’hinterland è stato risparmiato da questa ondata di furti: a finire nel mirino dei malviventi è stato il bancomat della Banca Intesa di Corinaldo, che è stato fatto saltare nella notte tra venerdì e sabato. Per agire indisturbati, hanno bloccato la strada con delle fioriere e poi, in breve tempo, con la tecnica della marmotta hanno fatto saltare lo sportello automatico impossessandosi del contenuto. Ripulite anche alcune aziende nel quartiere industriale di Casine di Ostra dove i malviventi, in quell’occasione quattro, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, le indagini sono in corso. Diverse anche i furti risparmiati grazie all’intervento dei vicini di alcune abitazioni tra corso Matteotti e il quartiere Saline, che hanno notato persone sospette e hanno subito provveduto a metterle in fuga. Non solo furti, ma in queste settimane ladri senza cuore sono riusciti a truffare alcune anziani residenti sia in città che nelle frazioni, il più delle volte, dopo aver conquistato la fiducia della vittima, si sono introdotti in casa con una scusa e hanno rubato quanto di valore hanno trovato a disposizione.