L’altra novità. Un’installazione tutta da scoprire

Ecco l’installazione "Tensione Superficiale" montata al Parco del Cardeto e presentata alla città. Si tratta di una installazione permanente site-specific di Eugenio Tibaldi, esito del processo di esplorazione che l’artista ha condotto sul territorio nell’ultimo anno. "Tensione Superficiale" è promossa e prodotta da Sineglossa nell’ambito di Sistema - la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile, progetto nato per valorizzare il rapporto tra comunità e ambiente nel territorio di Ancona e Conero, promosso e coordinato dal Comune di Ancona con il sostegno di Fondazione Cariverona.

L’installazione si compone di due elementi che, come ha spiegato la curatrice Alessandra Pioselli, si ispirano ai gerridi, gli ‘insetti pattinatori’ che hanno la capacità di scivolare sull’acqua con le loro zampe fini. Il titolo stesso del lavoro, "Tensione Superficiale", fa riferimento alle forze di superficie dell’acqua, che creano una sottile membrana elastica a contatto con l’aria. "I due TS – racconta Alessandra Pioselli – sono creature ibride di invenzione: l’invito è a immaginarle come animali che possono uscire dal bosco, dall’acqua, dall’erba, dalle grotte, e che approdano al Cardeto con un’idea di movimento, pronte a ripartire, piene di zolle di terra come un bagaglio che accoglie vegetali autoctoni".

Il tema del movimento deriva dalla percezione che l’artista, Eugenio Tibaldi, ha avuto della città di Ancona, fin dal suo primo soggiorno: "Ancona mi è sembrata una città che avesse accettato una piega di transito. Una città determinata quasi dal movimento, come se le persone potrebbero stare qui un periodo e poi andare da un’altra parte. E da qui l’idea che la città possa generare qualcosa che si muove e si trasforma, e che, come i TS, rappresenta una nuova forma ibrida del vivente". L’opera è visibile all’interno del Parco del Cardeto e si trova a breve distanza dalla Polveriera Castelfidardo. Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale: "Ancona si arricchisce di un’ulteriore opera artistica con l’installazione di Tibaldi che è stata posizionata al Cardeto. In attesa dell’inserimento del nostro parco urbano all’interno del Parco del Conero, continua l’opera di valorizzazione da parte dell’amministrazione comunale, sia per migliorarne la fruizione da parte degli anconetani, sia in funzione turistica" ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Ancona, Daniele Berardinelli.