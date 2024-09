L’Ancona a Fermo con 700 tifosi

E’ il campionato dei derby, l’Ancona ne affronterà ben 16 nel corso di questa stagione, al netto dei due di Coppa già disputati, e quello odierno, in programma alle 15 al Recchioni di Fermo, è il primo, nonché uno dei più sentiti. La squadra dorica lo affronterà con il sostegno di circa 700 tifosi che anche stavolta faranno sentire forte la loro voce. La prima contro l’Isernia ha detto che l’Ancona di Gadda c’è: se da un lato la condizione non è ancora al top a causa di una preparazione partita in ritardo, dall’altro la squadra ha risposto presente, dalle parate del debuttante Laukzemis, alla difesa, qualche errore ma nessun gol subito, dalle geometrie di centrocampo in cui le caratteristiche di Gulinatti sembrano sposarsi alla perfezione a quelle di Alluci e Sare, a quelle d’attacco, dove il rapace d’area Martiniello ha realizzato una doppietta e mostrato di poter lasciare il segno in questo campionato, insieme a Belcastro. Bene gli under, bene tutti, ma il campionato è appena cominciato ed è già il momento di cercare conferme, oggi pomeriggio, su un campo difficile che negli ultimi tempi ha dato poche soddisfazioni all’Ancona e ai suoi sostenitori. La Fermana di Bolzan ha cominciato alla grande la stagione andando a saccheggiare il campo del Tubaldi e oggi davanti ai propri tifosi vorrà ribadire che, pur in ritardo con la preparazione proprio come l’Ancona, vuole recitare un ruolo importante in questo campionato. Quanto all’Ancona, la vittoria sull’Isernia ha infuso fiducia e certezza tra Boccardi e compagni, pronti alla battaglia del Recchioni. Ieri la squadra ha svolto l’ultimo allenamento di rifinitura a Passo Varano sotto gli occhi dei soci Marconi e Polci, giunti insieme in auto allo stadio per mostrare la loro unione d’intenti messa in discussione da alcuni atteggiamenti inequivocabili di mercoledì scorso in piazza. Marconi e Polci hanno assistito all’allenamento insieme ad Ancarani e Guerini e si sono fatti fotografare insieme in sala stampa a margine della conferenza di Gadda. Intanto sotto traccia la società continua a lavorare per dare forza al progetto. In tal senso si parla di un interessamento verso l’Ancona da parte della Fabriani Group, holding che controlla imprese edili tra Roma e le Marche e che nei mesi scorsi ha tentato di rilevare proprio la Fermana. Il contatto locale sarebbe l’avvocato Danilo Bompadre di Morrovalle, ma finora si tratterebbe solo di un sondaggio, che potrebbe essere approfondito presto.

Giuseppe Poli