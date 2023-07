L’Ancona jazz festival va in Terrazza Da Moroder c’è l’Andrea Pozza trio

Dopo i grandissimi concerti dedicati alla tromba, con Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Paolo Fresu e Alex Sipiagin (senza dimenticare una Colours Jazz Orchestra ai massimi livelli) l’Ancona Jazz Summer Festival si sposta alla Terrazza di Moroder, a Montacuto.

E’ qui che stasera (ore 21.30) si esibirà l’Andrea Pozza Trio, con la cantante Mila Ogliastro come ospite.

Il pianista sarà affiancato da Paolo Benedettini al contrabbasso e da Adam Pache alla batteria. Andando a ritroso nella storia di ‘Ancona Jazz’ il nome di Andrea Pozza rappresenta un appuntamento costante fin dal 1993, quando si esibì all’Hotel Emilia in duo con il grande Gianni Basso. Nel pieno dei vent’anni Pozza aveva già capito il linguaggio fondamentale del jazz moderno, tanto da risultare ideale accompagnatore in una sezione ritmica e leader di proprie formazioni, a cui forniva un apporto sempre più cospicuo di composizioni originali.

Con lui il festival diretto da Giancarlo Di Napoli mantiene un rapporto privilegiato, fondato su una stima sconfinata, che si è concretizzata in numerose altre serate, sia in città che in provincia.

Ad oggi sono circa 40 i concerti che l’hanno coinvolto, e il festival non poteva dimenticarlo proprio nell’anno del cinquantenario.

L’aggancio è anche il nuovissimo disco "Blue Toy", che verrà presentato da Moroder, lavoro basato sugli amati standard ma, più che altrove, su originali di squisita fattura, segnali di una maturità ormai raggiunta sul piano della coesione del trio, e su un pianismo sempre più ricco di rimandi stilistici, ideale per qualsiasi jazzista americano di passaggio in Italia.

Info 071898232 e 3316342256; biglietti alla Casa Musicale in corso Stamira e www.vivaticket.it. Stasera la biglietteria da Moroder è aperta dalle ore 19.30. Ingresso 12 euro.