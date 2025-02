L’Ancona va a caccia dei tre punti. Contro il Sora una prova di forza

I biancorossi oggi a Sora con un centinaio di tifosi al seguito: è la quinta giornata di ritorno e Alluci e compagni fanno visita ai laziali che hanno rilanciato le proprie speranze di salvezza diretta con il successo di una settimana fa a Fossombrone. Una vittoria che dice molto di questa giovane formazione, capace di perdere 4-1 al Del Conero, all’andata, o 3-4 in casa con l’Isernia, ma anche di conquistare più d’un successo in trasferta, come appunto quello ottenuto domenica scorsa. Anche se poi in casa il Sora ha vinto una volta sola, lo scorso 22 dicembre contro l’Atletico Ascoli. Un’avversaria che vanta qualche giocatore esperto, ma che per il resto è una formazione molto giovane, che oggi darà fondo a ogni energia per cercare di sfruttare il fattore campo per proseguire nella costruzione della sua strada verso la salvezza diretta.

L’Ancona, però, vuole assolutamente conquistare il secondo posto e quell’obiettivo passa per una vittoria a Sora. Anche perché in settimana il Chieti è stato penalizzato di un punto dalla federazione e ora si trova a una sola lunghezza dai biancorossi. All’Ancona servono tre punti, insomma, per mantenere la rotta e per mettere nel mirino L’Aquila, Teramo e Chieti, e i tre punti passano per la conferma di quanto visto in campo domenica scorsa nel derby contro la Vigor. Vale a dire la solita compattezza difensiva, ma anche ritmo, lotta e costruzione a centrocampo, forza sulle fasce, pressing alto e l’ottima vena di Martiniello in attacco. I dorici si presentano all’appuntamento forti dell’andamento maturato nell’ultima parte di campionato, undici gare in cui hanno raccolto dieci risultati utili, di mezzo solo la battuta d’arresto nel derby contro la Fermana.

Settimana dopo settimana gli ultimi innesti, Varriale e Battistini, crescono nella condizione e nell’intesa con i compagni, ma anche oggi partiranno dalla panchina. Massimo Gadda, infatti, al netto di eventuali ripensamenti dell’ultim’ora, darà fiducia alla squadra che la scorsa settimana s’è aggiudicata il derby, dunque quella con Laukzemis in porta, in difesa Rovinelli, Codromaz e Magnanini, a centrocampo esterni Bugari e Pecci, in mezzo Gulinatti playmaker, mezzali Alluci e Useini, in attacco Belcastro a supporto del bomber Martiniello.

Nel Sora mancherà soltanto lo squalificato De Luca, che è un 2006, per il resto mister Schettino dovrebbe sostanzialmente replicare l’undici sceso in campo a Fossombrone, disponendolo come al solito in un 4-3-3. La partita sarà diretta da Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia. La gara sarà trasmessa anche in diretta tv sul canale Castr.

Giuseppe Poli