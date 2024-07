L’Arena sul mare tra luci e ombre. Annullato lo spettacolo della Francini: "Ci dispiace, deve girare un film"

L’Arena sul Mare al Porto Antico sta prendendo forma, ma intanto la sera del 13 luglio il palco non verrà solcato da Chiara Francini. Lo spettacolo dell’attrice comica toscana, "Forte e Chiara", è stato annullato. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri, ma prima a essere avvisati erano stati gli spettatori che si erano assicurati il tagliando sulle varie piattaforme per l’acquisto dei biglietti. Un’altra tegola per l’amministrazione comunale, in particolare per l’assessore con la delega ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, che tanto si è speso in questi mesi per mettere in piedi una stagione di appuntamenti al porto di rispetto. Il forfait della Francini contribuisce solo ad abbassare il livello di un cartellone tutto sommato abbastanza povero e adesso fortemente indebolito. Resta da capire se l’assessore Eliantonio riuscirà a piazzare un colpo in grado di supplire a questo annullamento a due settimane dallo spettacolo. Difficile reperire artisti disponibili per la stagione estiva a luglio inoltrato.

La conferma sul forfait della Francini è arrivato da Eclissi Eventi che curava l’appuntamento del 13 luglio al Porto Antico. Stando a quanto riportato in una mail ufficiale, la Francini non sarà ad Ancona per motivi cinematografici: "La produzione dell’artista, la società Eclissi Eventi, è costretta ad annullare lo spettacolo ‘Forte e Chiara’ – si legge nel documento – A seguito di problemi sopraggiunti legati alla produzione di un film, l’artista non potrà svolgere lo spettacolo previsto il 13 luglio ad Ancona. Siamo molto dispiaciuti di questa situazione. I biglietti acquistati on line presso i circuiti Ciaotickets e TicketOne saranno automaticamente rimborsati".

A essere dispiaciuti sono gli anconetani e non che aspettavano con ansia quella data. Al netto di sostituzioni in corso d’opera, il cartellone dell’Arena sul Mare resta legato soprattutto ai tre giorni dell’Ulisse Fest. Da domani a sabato sono previste le performance di Vasco Brondi, Malika Ayane e il dj set con ‘Skin’. L’altro evento, di minore portata, è previsto il 21 luglio con il concerto organizzato dall’associazione musicale Sulvic di Ancona. Come accennato all’inizio, in ogni caso la costruzione dell’Arena sul Mare alla banchina 1 dello scalo dorico è entrata nel vivo. Ieri, nonostante in mattinata il vento abbia limitato le operazioni, una nutrita squadra di tecnici e operai ha realizzato il grosso del lavoro che sarà concluso in giornata visto che domani sera è in programma la prima performance.

Oggi, inoltre, è previsto il sopralluogo della Commissione di Vigilanza sulla sicurezza giunta ieri al termine delle riunioni propedeutiche. Una Commissione interamente ‘comunale’ a cui si aggiungono i referenti dell’Ast e dei vigili del fuoco. Massima attenzione, in effetti, verrà attribuita alla sicurezza degli spettatori, col rischio maggiore legato all’estrema vicinanza con il mare.

Pierfrancesco Curzi