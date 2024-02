L’assessore "punta" sul centro: "Piccioni, via alla sterilizzazione. A Rimini calati del 30 per cento"

Dal nuovo regolamento dei Ctp (Consigli territoriali permanenti) alla sosta, dalle ‘Zone 30’ al nodo di via della Loggia, fino alla viabilità di corso Mazzini, ai posti auto riservati a prefettura e questura, la carenza di vigili. L’assessore con delega al Decoro, Daniele Berardinelli, l’altra sera durante l’assemblea sul centro storico ha risposto a 360°, tra una battuta sul Lazzabaretto ("lo radiamo al suolo") e una considerazione su Anconambiente ("non siamo molto soddisfatti del servizio"), toccando poi un tema assai curioso: i piccioni e i gatti, un problema serio per i residenti. A partire dalla famiglia che a Capodimonte dà da mangiare ai gatti: "C’è una famiglia, marito e moglie, a cui piace dar da mangiare ai felini – ha detto in assemblea Berardinelli – Prima abitavano in quella zona, poi si sono trasferiti, ma ogni tanto passano e per non farsi sorprendere dai residenti abbassano il finestrino e lanciano il cibo ai gatti dalla macchina. Non è facile coglierli sul fatto. I piccioni? Ho incontrato un veterinario esperto sulla gestione della fertilità dei pennuti e con lui stiamo cercando una soluzione sull’esempio di Rimini. Si tratta di un intervento sterilizzante attraverso un prodotto mescolato al mangime che ci consentirebbe di avere un calo degli esemplari del 30% in breve tempo. Lui ha fatto un’indagine, conosce bene il settore. Secondo questo esperto il numero dei piccioni in città non è così elevato, siamo nell’ordine dei 1500 esemplari che però si spostano, dal centro fino a Brecce Bianche. Si tratta di volatili abitudinari, per cui individueremo delle persone incaricate di distribuire mangime dopo aver acquisito la fiducia dei piccioni che si aspettano di essere cibati ogni giorno a una data ora. Vediamo se l’esperimento per limitarne la presenza funziona".

Tra gli spunti sollevati dai residenti anche il fastidio, e forse qualcosa di più, arrecato da un gruppo di giovani in zona san Pietro: "Proprio in via San Pietro ha lo studio il collega assessore ai lavori pubblici Tombolini – ha risposto Berardinelli – vedrete che arriveranno degli stimoli in tal senso per risolvere il problema. Sul parcheggio Birarelli chiuso da mesi non ho idea di cosa debbano farci, mentre sui posti auto ‘gialli’ concessi alla prefettura dovreste chiedere a chi in passato ha fatto molte concessioni per quei funzionari. Sarà difficile, ma proveremo ad avere un’interlocuzione con gli uffici". In realtà, stando alle risposte dei residenti, il numero di posti riservati sarebbe aumentato proprio nei mesi scorsi.

Pierfrancesco Curzi