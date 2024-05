L’assessore: "Servono più trappole, ma è dura"

Incontri sempre più ravvicinati con i cinghiali: gli interventi istituzionali, tra regolamenti e trappole, sembrano non riuscire ad arginare un fenomeno che rischia di finire fuori controllo. Ormai gli ungulati sono in città, a ridosso del centro, soprattutto nella zona della Regione che ha lavorato per applicare una serie di protocolli sul tema che però al momento non hanno prodotto effetti. Così come sono stati scarsi i risultati ottenuti dal sistema di trappolamento messo in campo dall’amministrazione comunale. Dopo un buon inizio lo scorso autunno, con un paio di ‘cacce’ proficue e cinque esemplari catturati, nell’area del parco della Cittadella, nulla si è più mosso. L’assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni, si è davvero speso moltissimo sul tema, ma anche lui ammette che c’è ancora molto da fare: "Stiamo lavorando assiduamente in più zone – spiega il vicesindaco Zinni – Dovremo aumentare le trappole. Le operazioni di cattura, regolamentate dalla conferenza di servizio fra i vari enti, comportano un dispendio di persone e risorse. Ci vuole tempo per vedere dei risultati soddisfacenti".

Fino a qui la repressione del fenomeno, ma potrebbero essere necessari anche interventi di prevenzione, come ad esempio una cura particolare del verde urbano in modo da limitare gli scorrazzamenti della fauna selvatica nelle zone antropizzate. Partendo proprio dal polmone della Cittadella, dove l’anno scorso un cinghiale ha tenuto sotto scacco l’amministrazione costringendola a chiudere il parco al pubblico per mesi in attesa della cattura. In un sopralluogo compiuto ieri ci siamo accorti che la situazione dentro la Cittadella e nelle immediate vicinanze, al contrario, è ancora in alto mare. C’è molto da fare, specie gli sfalci a bordo strada, vedi via Circonvallazione all’altezza dell’ingresso del maneggio, e dentro tutta l’area della Cittadella e non solo nella parte più frequentata dalle persone.