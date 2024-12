L’Asso: "Sui pasti mai arrivate segnalazioni dai genitori"

Contestazioni sono emerse riguardo il servizio mensa gestita dalla Asso nelle scuole osimane, portate avanti in particolare dal padre di una bambina, l’avvocato Lorenzo Giuliodori. "Nessuna segnalazione da parte del genitore in questione era stata precedentemente comunicata al nostro ufficio né attraverso i canali ufficiali né tramite altre modalità. L’assenza di comunicazioni formali ha impedito di verificare la portate della segnalazione – dicono dalla partecipata -. Le materie prime sono acquistate tenendo conto del capitolato merceologico redatto seguendo i nuovi Criteri ambientali minimi e che lo stesso, insieme allo schema di contratto sono pubblicati per la massima trasparenza sul sito ufficiale di Asso. I menù settimanali hanno il nulla osta preventivo dell’Ufficio Sicurezza alimentare Ast 2. Il prezzo medio del servizio mensa, che varia in base alla certificazione Isee, è di 4,40 euro, e il costo massimo raggiunge 5,60 euro. Stiamo valutando, con il supporto del nostro consulente legale, le azioni più opportune da intraprendere, restando disponibili al dialogo".