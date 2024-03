"L’Avis conta su ventimila donatori in provincia"

"Oggi l’Avis della provincia di Ancona conta 19.852 donatori che nel 2023 hanno effettuato 35.009 donazioni di sangue, contribuendo per un terzo al fabbisogno regionale ed al sostegno solidaristico nazionale".

A renderlo noto Romano Zenobi, presidente provinciale Avis annunciando l’assemblea ordinaria annuale dell’Avis provinciale, il prossimo 24 marzo al teatro Concordia di Cupramontana. Un evento a cui parteciperanno presidenti e delegati di tutte le Avis omunali per un esame ed un confronto sull’attività svolta durante tutto il 2023 e sulle prospettive per il futuro.

"L’associazione – aggiunge Zenobi - è strutturata in 39 sedi comunali, raggruppate in 4 zonali facenti capo ad Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano, sedi di centri trasfusionali operativi tutti i giorni feriali. Esistono poi altri centri di raccolta sangue con aperture ridotte. Si tratta di una rete di medicina trasfusionale ben distribuita sul territorio per favorire l’attività donazionale di un volontariato attivo che vuole essere solidale donando parte di sé, del proprio sangue per salvare vite umane. Purtroppo, però, esistono al momento criticità organizzative e strutturali che rallentano la raccolta di sangue, specie nella zonale di Ancona, e se ne parlerà all’assemblea, cui sono stati invitati anche esponenti della Regione e dell’Ast".