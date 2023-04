Lavori non finiti e pioggia: auto intrappolate

Le ruote in via Po sprofondano a causa della pioggia, "I lavori andavano fatti meglio". Un automobilista ieri è rimasto incastrato mentre transitava sul lato della strada. Per liberarlo è stato necessario l’intervento del figlio che lo ha tirato fuori aiutandosi con l’auto. "Lavori in corso e buche chiuse al volo con un misto di terra e sabbia, sembrerebbe – spiega l’uomo - Nemmeno una segnalazione, o qualcosa che porti l’attenzione di non passare o sostare in quel lato. Vista la pioggia di questi giorni poi. Non ho parole. Inoltre i coni lungo la strada li abbiamo messi noi dopo, erano accantonati in un angolino li vicino. Grazie Senigallia, paghiamo le tasse per questo".

Ma quelli in via Po non sono gli unici lavori che ieri, all’indomani dell’allerta meteo, hanno causato problemi alla circolazione: la pioggia che è caduta nella giornata di domenica ha ‘allentato’ anche quello che resta del manto stradale in viale Anita Garibaldi, dove il primo tratto di strada è chiuso al traffico, ma i residenti sono costretti a passare in un misto di fanghiglia e sassi. Buche e smottamenti anche in via Fiorini dove ad ogni pioggia, la strada si allaga creando grandi pozzanghere che rendono il transito pericoloso. Non va meglio in alcuni tratti della statale nord, all’altezza della frazione Cesano dove, proprio come in via Fiorini è atteso un intervento di rifacimento del manto stradale