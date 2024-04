Lavori su via Roma: caos traffico e proteste

L’avviso era stato diramato il giorno precedente e aveva subito sollevato un vespaio di polemiche per la concomitanza dei due cantieri: ieri mattina si sono formate lunghe code e VivaServizi adesso si scusa. "Da domani mattina (a partire dalle ore 8.45), martedì 9 aprile - e per tre giorni consecutivi – scriveva il Comune lunedì pomeriggio sulla pagina social istituzionale - senso unico alternato nel tratto di via Roma tra l’ex Bar Parò e Ponte Pio per i lavori di ripristino della sede stradale da parte di Viva Servizi, conseguenti all’intervento alle condotte idriche sottostanti. Probabili code". Sotto l’indicazione del tratto a senso unico alternato, lo stesso in cui già prima di questo cantiere, per via della demolizione del ponte San Carlo si creano code e ingorghi specie in entrata in città per chi è costretto ad uscire a Jesi Ovest e rientrare da via Roma. Ieri mattina puntali si sono formate le code con tanto di proteste di pendolari e automobilisti.

"Nell’ambito dei lavori che rientrano nelle attività di manutenzione periodica che Viva Servizi in quanto gestore del servizio idrico integrato esegue per il miglioramento dell’infrastruttura idrica – spiegavano ieri pomeriggio da VivaServizi - si è reso necessario il ripristino della pavimentazione della superficie stradale in via Roma su SP76 dal Km 58+950 al Km 59+450 per la presenza di avvallamenti ritenuti pericolosi". "Siamo consapevoli e ci scusiamo per i disagi che vengono arrecati alla cittadinanza – spiega Moreno Clementi, direttore generale di Viva Servizi - ma contiamo su un veloce superamento della criticità e un efficace ripristino della sede stradale che garantirà maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada". " I lavori – aggiungono - sono eseguiti sulla sola corsia direzione Moie per cui il traffico è stato regolamentato a senso unico alternato. Il termine dei lavori è previsto per l’11 aprile (domani, ndr) e sono eseguiti in orario diurno. Il sindaco Fiordelmondo ci ha prontamente contattato per prevedere un coordinamento congiunto degli interventi e ridurre al minimo possibile i disagi – insiste Clementi – prevedendo un servizio di aggiornamento informativo a beneficio dei cittadini".

"Gli interventi effettuati sulle condotte idriche - conclude Moreno Clementi – rientrano nel programma di investimenti che stiamo effettuando nei 43 comuni serviti per migliorare gli standard qualitativi".