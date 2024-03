"Lavoro a Parigi, ma per un’impresa tutta marchigiana"

Marco Camertoni, laureato in Economia, è di Macerata ma ora lavora nel team di Parigi del gruppo Loccioni. Un lavoro che svolge soprattutto all’estero ma con un’impresa che ha radici profonde nella sua terra: le Marche. "Mi sento cittadino del mondo, molto cittadino del mondo – spiega lui stesso – anche se ho radici molto solide nelle Marche dove sono nato. Sono marchigiano doc. Ormai 12 anni fa ho avviato il mio percorso lavorativo in Cina e ora attualmente in Francia in una sorta di Erasmus professionale che mi ha permesso di seguire grandi clienti, attività importanti con clienti globali in diversi angoli del pianeta. Una grande opportunità che continuo a vivere vendo uno spirito rivolto verso l’esterno ma con radici ben solide a casa. Quindi con la fortuna di poter restare anche nel mio Paese dove ho la mia famiglia. Per questo dico che mi sento davvero cittadino del mondo".

Un marchigiano che lavora all’estero per la gran parte dell’anno quindi ma per un’impresa italiana che continua a dare opportunità di crescita ai ragazzi del posto ma anche a portare in terra marchigiana risorse da tutto il mondo.