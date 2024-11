Le 4mila mattonelle per la scuola in Kenya

Cosa hanno in comune un giovane trentenne, Nicolò Govoni - una nomina al Nobel per la Pace 2020 – i bambini delle scuole di Jesi da giorni impegnati a dipingere 4000 - avete capito bene, quattromila – mattonelle, e un centinaio di loro coetanei della scuola di Nairobi cui saranno destinati i proventi della vendita delle mattonelle per costruire una piscina? In comune ma, vedremo, anche in Comune, ci sono gli uomini, e le donne - guai dimenticarle in questi giorni ‘speciali’ - della Fondazione Cardinaletti. Da sempre convinti del principio impossible is nothing, l’instancabile presidente Andrea Cardinaletti e i suoi collaboratori si sono messi in testa un’altra idea straordinaria, cercare 4000 donatori a 10 euro ciascuno (si può fare, amici, i può fare …) per raccogliere i 40 mila euro che servono per la piscina in Kenia. Lunedi 2 e martedi 3 dicembre Nicolò Govoni scrittore attivista per i diritti umani, Ceo di Still I Rise l’organizzazione umanitaria per i bambini piu vulnerabili tra Grecia, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia e India sarà ricevuto nella sala consiliare per essere insignito della cittadinanza onoraria della città di Jesi alla vigilia di incontri mirati alla raccolta fondi per Still I Rise. Tra questi il rendez vous con gli studenti e le studentesse jesine alla sala Multiplex Giometti, il lancio della raccolta fondi e la presentazione del libro ‘Un mondo Possibile’, con l’intervento in collegamento con Neri Macorè. Gianni Angelucci